Quinze bougies et du beatbox pour l’EJE

Ses animateurs accompagnent depuis quinze ans les jeunes de la région de St-Imier. L’Espace jeunesse d’Erguël fête son anniversaire cet automne. Il a, en effet, ouvert ses portes en octobre 2007. Pour l’occasion, l’EJE organise toute une série d’activités durant les vacances. Beatbox, cirque et tir à l’arc sont notamment au programme.

Depuis son ouverture, le profil des jeunes accueillis par l’Espace jeunesse d’Erguël a passablement évolué selon Philippe Schaer, l’un des animateurs. « Au début, l’EJE était accessible aux jeunes dès 12 ans. Avec les années, la limite est passée à 10 ans, puis 8 ans récemment », explique-t-il. Dès 2023, des prestations seront proposées aux jeunes jusqu’à 20 ans. Selon Philippe Schaer, il s’agit d’une demande du canton de Berne. L’idée est notamment de pouvoir les intéresser à la vie publique.





Animations et prévention

En ce qui concerne les prestations proposées, la priorité était mise sur les actions de prévention à l’ouverture de l’Espace. « Aujourd’hui, cette question est complètement incluse dans l’animation », ajoute Philippe Schaer. La région couverte par l’EJE est assez large, elle touche les cinq communes situées entre Courtelary et Renan. L’Espace jeunesse d’Erguël est installé en face du Centre de culture et de loisirs, à St-Imier. Chaque semaine, il accueille les jeunes qui le souhaitent sur plusieurs fins d’après-midi. L’EJE transmet régulièrement son programme dans les écoles et sur les réseaux sociaux pour se faire connaître.