Un règne en trois partis à St-Imier

St-Imier vivra des élections municipales particulières le 27 novembre. C’était déjà connu : trois candidats se disputeront la mairie à savoir Corentin Jeanneret du PLR, Marco Pais Pereira pour ARC et le socialiste Quentin Colombo. Le délai pour le dépôt des listes arrivait à échéance ce vendredi midi, et force est de constater que le nombre de candidatures augmente. On retrouve ainsi trois listes qui se valent. Trois partis, les mêmes qui luttent pour la mairie : ARC, le PLR et le PS. Un total de 51 candidats au Conseil de ville, soit sept de plus qu’en 2018. Ils se disputeront les 31 sièges à repourvoir. Dans la législature actuelle, ARC mène le bal avec douze élus, onze pour le PLR, sept pour le PS et un élu hors parti.



Du côté de l’exécutif, neuf noms ont été inscrits sur les listes, trois pour chaque parti, et parmi les six sortants, quatre se représentent. Josika Iles et Jessica Froidevaux pour ARC, Olivier Zimmerman du PS, et Corentin Jeanneret du PLR. /oza