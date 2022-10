Deux frères enlevés à La Chaux-de-Fonds retrouvés en France

Les deux enfants enlevés à La Chaux-de-Fonds ont été retrouvés en France. Treize heures après le rapt des deux frères de sept ans, la gendarmerie française a intercepté dans les Landes un véhicule dans lequel ils se trouvaient avec trois adultes.

Les enfants sont en bonne santé et ont été pris en charge par les autorités françaises, a précisé samedi matin la police neuchâteloise. Les trois adultes ont été placés en garde à vue.

Les deux frères avaient été enlevés vendredi vers 12h45 dans un appartement chaux-de-fonnier par deux à trois individus qui avaient neutralisé la grand-mère qui gardait les enfants. Cet enlèvement est intervenu dans un contexte familial conflictuel entre les parents, domiciliés en Suisse et en Espagne.

Véhicule identifié

Les investigations menées par la police judiciaire neuchâteloise ont notamment permis d’identifier un véhicule qui était impliqué dans cette affaire. Localisé dans l’ouest de France, il a été intercepté samedi vers 00h30 par la gendarmerie nationale.

Les enfants ont été pris en charge par les autorités françaises et la procureure Sarah Weingart a ouvert une instruction pénale à l'encontre des auteurs présumés du rapt.

Efficacité de la coopération

La police neuchâteloise et le Ministère public saluent « la réactivité et le travail fourni en France » par la police et les autorités de poursuites pénales. Les forces de l’ordre soulignent l’efficacité de la coopération judiciaire et policière transfrontalière.