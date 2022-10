Apprendre à se défendre pour fêter librement

Loin des clichés

Dans les cours de Siham Jmammou, pas question d’apprendre à désarmer quelqu’un ou à réaliser des prises dignes de combats d’arts martiaux : « On essaie de rester le plus réaliste possible tout en tenant compte de l’aspect physique et chimique. Quand on est sous stress, l’adrénaline fait que la fréquence cardiaque augmente et, à partir de 140 pulsations minutes, on commence à avoir nos sens qui se réduisent. »