Une passion dévorante pour le cosplay

Les amateurs de pop culture, mangas et jeux vidéo avaient rendez-vous les 15 et 16 octobre à BernExpo pour la manifestation HeroFest. Le rassemblement est également dédié au cosplay, passion qui consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction en imitant son costume, sa chevelure ou encore son maquillage. Le Jura bernois n'est pas en reste et compte lui aussi de véritables mordus. C’est le cas d’Axel Sauvain, 22 ans. Amateur de théâtre, de musique, de dessin et plus particulièrement de mangas, le Tramelot a succombé à cet univers fantastique en visitant quelques célèbres conventions, dont Polymanga à Montreux. Un déclic pour lui. Depuis, le jeune apprenti médiamaticien expérimente la couture, le tricot et le bricolage sous toutes ses formes pour concevoir des costumes les plus réalistes possibles.