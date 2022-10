Femmes victimes à l’étroit dans les maisons d’accueil

Une plus grande visibilité

Aurélie Landry parle plutôt de hausse de la demande. « Il est difficile de dire s’il y a plus de situations de violence domestique », détaille la coordinatrice de l’équipe de la maison d’accueil pour Solidarité Femmes Biel/Bienne et région.

Une des explications à cette augmentation sera la médiatisation de ces services d’aide aux personnes concernées. « Elles ont un meilleur accès à l’information et à leurs droits, ce qui leur permet d’avoir le courage de nous contacter ».

Il reste que les structures d’accueil et de consultation ont du mal à suivre la cadence. Certaines bénéficiaires doivent être hébergés dans des hôtels, dont les conditions peuvent mettre leur sécurité en péril. « Le personnel dans les hôtels n’est pas formé », rappelle Aurélie Landry.





Appel à l’aide

Les associations d’aide aux femmes victimes de violence s’en remettent désormais au canton de Berne. « C’est vraiment à [lui] d’assumer ses tâches et d’adapter le financement, ce qui n’est pas le cas pour le moment », martèle la collaboratrice de Solidarité Femmes Biel/Bienne et région. Plus de financement et plus de personnel, c’est en clair ce que les organisateurs réclament pour pallier cette crise.

Face à un premier refus du canton, l’association réitère sa demande de soutien. Elle explique que ses collaboratrices sont dans « un état de grand épuisement ». /ddc