Voiture sur le flanc à Mont-Crosin : une blessée

Une femme a été blessée mardi peu avant 9h10 dans un accident impliquant un véhicule sur la route de Mont-Crosin dans la commune de Villeret. Pour une raison encore indéterminée, sa voiture est sortie sur la droite de la chaussée avant de monter sur un talus et de taper contre des rochers. À la suite de ce choc, le véhicule s’est retourné sur le flanc gauche et s’est immobilisé au milieu de la route. Légèrement blessée, la conductrice a été transportée en ambulance à l’hôpital après avoir reçu sur place les premiers soins. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer la cause et les circonstances de l’accident.

Cet accrochage a provoqué l’interruption totale de la circulation sur la route du col. Après des perturbations d’environ une heure, le trafic a été par la suite réglé en alternance sur le tronçon concerné. /comm-aba