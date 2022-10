Bienne : mobilisation contre « Substance 2030 »

Quelque 300 personnes ont dénoncé mercredi soir à Bienne le plan d'économies du Conseil municipal. Les manifestants estiment que certaines mesures, en particulier la réduction de subventions, mettraient en danger des activités culturelles et péjoreraient la qualité de vie. A l'appel du collectif « Bienne pour tous », qui rassemble diverses institutions et associations, la foule des mécontents s'était massée devant le Conseil de Ville. Le législatif doit débattre du budget et du plan d'austérité « Substance 2030 » qui n'épargne aucun secteur.

Ce rassemblement, où se mêlaient des personnes de tous les âges, Romands comme Alémaniques, s'est déroulé sans incident. Une scène avait été aménagée pour accueillir un concert. Les manifestants ont appelé les élus à rejeter certaines des 160 mesures du plan d'assainissement des finances.

Une banderole avec l'inscription « stoppons l'austérité » avait été déployée contre le bâtiment du Conseil de ville. Des enfants portaient des pancartes avec des slogans comme « A bas les réductions de subventions » ou « Qui sème la misère, récolte la colère ».





Soutien à la culture

Ce programme élaboré par un Conseil municipal à majorité de gauche prévoit notamment des coupes dans le soutien financier à la création artistique, une baisse de la subvention au Forum du bilinguisme ou la suppression de celle octroyée au Festival international d'échecs.

Le service public est aussi affecté avec la réduction des standards de propreté, la réduction du service hivernal et la dissolution des patrouilles sécurité, intervention, prévention (SIP). La suppression d'un cimetière figure aussi à ce programme qui doit permettre d'économiser 25 millions de francs par an à moyen terme.

Conscient des difficultés financières de la ville, le mouvement de contestation ne s'oppose pas à une augmentation de la quotité d'impôt comme le prévoit le plan d'économies. Il juge cet effort nécessaire afin d'épargner les prestations en faveur de la population.

Ce n'est pas la première fois qu'une frange de la population descend dans la rue pour s'opposer à des coupes dans le domaine culturel. En 2015, déjà sous la pression du mouvement « Bienne pour tous », les autorités avaient dû revoir leur budget.





Votation populaire

Après l'adoption du budget par le Conseil de Ville, il appartiendra au peuple de se prononcer le 27 novembre. En cas de refus dans les urnes, Bienne serait appelée à entamer 2023 avec un budget d'urgence, avant que le Conseil municipal en refasse un autre. /ats