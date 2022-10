Des vacances artistiques pour une trentaine de jeunes de la région

L’art pour occuper les vacances des jeunes de la région. Coordination Jeune Public a proposé pour la troisième fois en cette semaine de vacances scolaires un camp qui combinait danse et arts visuels au centre St-François à Delémont. Au total, ce sont 32 participants qui ont pu choisir entre exercer une seule des deux disciplines au menu, ou les deux.

L’association, qui organise par ailleurs des camps de musique et de théâtre depuis plus de 30 ans, a pour mot d’ordre de faire découvrir les arts aux jeunes inscrits, et de leur faire prendre du plaisir à s’y exercer. Pas de cadre rigide, mais une approche plutôt libre, comme le dit Célien Milani, membre du comité de Coordination Jeune Public et responsable presse et communication, pour qui les morts d’ordre sont familiarisation, découverte et plaisir : « On veut qu’ils puissent suivre les chemins qu’on leur trace, mais faire tous les détours qu’ils veulent. »