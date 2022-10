La BCBE investit dans les actions numériques

La Banque Cantonale Bernoise (BCBE) a annoncé mercredi en fin de journée s'associer à SIX Digital Exchange (SDX) et à l'émetteur d'actions numériques Daura, pour proposer une plateforme servant à émettre, conserver et négocier des actions tokénisées.

Première Bourse d'actifs numériques entièrement réglementée au monde ayant reçu l'autorisation du Fonds Monétaire International (FMI), SIX Digital Exchange (SDX) fournira à la BCBE un "écosystème numérique sûr et fiable pour la Suisse afin de démocratiser les actions numériques", explique un communiqué.

Cette plateforme s'adresse particulièrement aux PME et plus largement aux investisseurs "qui tireront parti de cette ouverture", souligne l'établissement bancaire bernois. /ATS