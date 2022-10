Moutier et St-Imier rouvrent leurs centres de vaccination

Confrontés à une forte demande, les hôpitaux de Moutier et de St-Imier vont rouvrir leurs centres de vaccination contre le Covid-19 dès le mardi 25 octobre. Il sera possible d'obtenir des rendez-vous autant pour les rappels que pour les premières injections, notent les deux institutions dans un communiqué diffusé vendredi. Elles recommandent aux personnes de plus de 16 ans de se mettre à jour. Les vaccinations s'effectueront dans les centres de dialyses des deux sites hospitaliers, les mardis et jeudis, de 8h à 19h. Les modalités d’inscription restent inchangées. Les personnes qui souhaitent se faire vacciner peuvent continuer de s’enregistrer et de prendre rendez-vous sur la plateforme cantonale Vacme ou par téléphone au 031 636 88 00. /comm-oza