Orvin : des travaux qui font souffrir les commerces

Orvin tourne la page de la troisième phase de ses travaux… avant la quatrième l’année prochaine. En août 2021 a débuté le chantier d’aménagement de la traversée du village. Et la troisième partie, qui s’est déroulée du 8 août cette année au 14 octobre, a particulièrement impacté les commerces du centre du village. C’était la phase la plus compliquée, explique le maire d’Orvin Patrik Devaux, car elle bloquait tous les accès au village et paralysait totalement le trafic dans la zone. Et c’était problématique pour les différents magasins, cafés et restaurants, car beaucoup d’entre eux font leur chiffre grâce à ce trafic de transit, devenu inexistant. Par contre ceux en périphérie ont peut-être un peu moins souffert, développe le maire d’Orvin :