Perrefitte et Roches lorgnent vers les pompiers du Cornet

Le Corps des sapeurs-pompiers du Cornet se prépare à accueillir Roches et Perrefitte dans son giron. Les deux communes dépendent depuis les années 2000 du Centre de renfort, d'intervention et de secours de Moutier (CRISM). Elles ont formulé une demande pour rejoindre les pompiers du Cornet dès le 1er janvier 2025. Le syndicat tranchera lors de son assemblée du 9 novembre.



Il ne manque que Roches et Perrefitte pour que toutes les communes de la Couronne de Moutier soient réunies au sein du même corps de sapeurs-pompiers. Au départ, celui du Cornet était composé de Crémines, Corcelles et Grandval. Belprahon, Elay puis Eschert tout récemment l’ont rejoint. Des intégrations qui ont eu un impact financier positif pour l'organisation, qui touche une contribution unique de la part de l’Assurance immobilière Berne (AIB) lors de chaque fusion. La contribution annuelle de l’AIB augmente également puisque la population protégée est plus importante. Enfin, le CS du Cornet encaisse aussi les taxes d’exemption des communes qu’il englobe. Autant dire que la potentielle arrivée de Roches et de Perrefitte représenterait une manne non négligeable, confirme le commandant des sapeurs-pompiers du Cornet, Walter Habegger.







Changement de catégorie ?



Seule question qui reste pour l’instant en suspens : ces nouvelles adhésions vont-elles provoquer le passage du syndicat dans une catégorie supérieure, ce qui pourrait l’obliger à acquérir du matériel supplémentaire. Walter Habegger appelle de ses vœux le maintien dans la catégorie actuelle, surtout que Roches et Perrefitte ne devraient pas provoquer une explosion du nombre d’intervention. Les opérations sur le terrain se sont en effet comptées sur les doigts d’une main ces dix dernières années dans ces deux communes. Quant à Moutier, les collaborations avec le CRISM se poursuivraient : « Il n’y a aura pas de mur entre la cité prévôtoise devenue jurassienne et les communes bernosies qui l’entourent » , répète Walter Habegger. Il s’agira aussi de voir comment les deux assurances cantonales jurassienne et bernoise, à savoir l’AIB et l’ECA, vont s'organiser pour la couverture future du territoire. Des relations qui devront être définies clairement avant le transfert de Moutier dans le canton du Jura. De son côté, le commandant du CRISM Frédéric Maret a pris acte de la volonté de Perrefitte et de Roches de rejoindre les pompiers du Cornet. Une décision qui n’aurait pas vraiment d’impact sur le centre de renfort, selon lui. A l'heure actuelle, et dans l'attente de la réunion du 9 novembre, les deux communes voisines de Moutier n'ont pas encore demandé la résiliation du contrat qui les lient au CRISM. /oza