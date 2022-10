Quatre UDC régionaux pour le National

Ils seront quatre régionaux à briguer un siège UDC au Conseil national en octobre 2023. Les délégués du parti agrarien du canton de Berne, réunis en assemblée jeudi soir, ont décidé de lancer deux jeunes du Jura bernois dans la course. Il s’agit de Maxime Ochsenbein, conseiller général à Valbirse et membre du Conseil du Jura bernois, et d’Anaïs Ryser de Reconvilier.

Sur la liste principale, on retrouve le président de l’UDC bernoise, le délégué-maire de Cortébert et membre du CJB Manfred Bühler, ainsi que Markus Gerber, maire de Saicourt.

Dans son communiqué, le comité directeur de l’UDC Jura bernois annonce qu’il a validé unanimement cette stratégie et qu'il « se réjouit » de ces candidatures de qualité provenant de la région. L’objectif est de maximiser les chances de la liste du parti dans son ensemble afin de reconquérir un 8e siège, clame la section régionale de l'UDC. /comm-lyg