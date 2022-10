La troupe GOoDlight remonte sur scène

C’est reparti pour la troupe GOoDlight. Après 5 ans d’absence, le groupe composé de jeunes chrétiens du Jura bernois et du Jura propose un nouveau spectacle intitulé « New York-New York ! ». Il raconte l’histoire et le quotidien de deux inconnus, Jeff et Emma. Le premier est chauffeur de taxi et vendeur de hot-dogs. La sublime Emma, elle, travaille dans le monde de la finance au cœur de Wall Street. Jeff et Emma auront l’occasion de se rencontrer à plusieurs reprises dans les rues de New York, ville dans laquelle ils vivent. Un beau jour, une mystérieuse enveloppe est déposée dans la boîte aux lettres de Jeff. Une invitation à participer à un show télévisé.