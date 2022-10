Le public a répondu présent pour la 11e édition du CormoRock

Le rideau est tombé sur la 11e édition du CormoRock. Le festival de métal et de pop/rock s’est tenu ce week-end à la salle polyvalente de Cormoret. Le festival a accueilli environ 350 visiteurs durant les deux soirées proposées. Cette année, pour la première fois, c’est la soirée métal qui a attiré le plus de visiteurs, nous a indiqué Gérard Py, responsable de la coordination et des finances. Lors de la soirée pop/rock, le groupe italien « Overlaps » a même fait venir des fans d’Allemagne et d’Angleterre.