Navigation « à la normale » pour la BSG

Un dernier écueil enfin, et pas des moindres : la BSG n'est actuellement plus couverte contre les risques de crues. Les inondations de 2021 et les énormes dégâts engendrés ont poussé son assurance à résilier le contrat. Des discussions sont actuellement en cours avec une autre compagnie d'assurance en collaboration avec toutes les sociétés de navigation du pays dans le but de trouver une solution globale, mais rien n'est signé pour l'heure. « Dans ce contexte, et si de nouvelles inondations devaient survenir l’an prochain, la situation serait catastrophique », avertit Thomas Mühlethaler.





Navigation hivernale

Dans l'attente d'une solution, le directeur veut rester optimiste : l'équipe est soudée, les clients sont de retour, et les offres sont sans cesse adaptées. La navigation va d'ailleurs se poursuivre pendant la saison froide, certes de manière moins intensive, mais avec plusieurs propositions d'événements. Les mois à venir seront également dédiés à l'entretien du matériel.