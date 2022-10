Une conférence internationale en lien avec l’agriculture dans le Jura

Saignelégier a accueilli la semaine dernière de nombreux chercheurs et universitaires du monde entier pour évoquer les impacts du changement climatique sur l’agriculture et le tourisme doux. La Halle du Marché-Concours a servi de théâtre à une rencontre internationale qui a réuni 150 participants en présentiel et une centaine par visioconférence. La réunion était organisée par la Fondation rurale interjurassienne et par divers partenaires internationaux. Le point d’orgue de la réunion a été la « Conférence internationale de la montagne » suivie d’un « Forum international Origine, Diversité et Territoires » qui ont eu lieu mercredi dernier. La rencontre a notamment permis de la nécessité de d’éviter au maximum les filières de production qui s’appuient sur de longs transports et sur l’exploitation de ressources dans des pays tiers. Elle a aussi été l’occasion de montrer que les systèmes de production locaux comme les pâturages boisés de la région représentent l’un des systèmes les plus résilients au monde. /comm-fco