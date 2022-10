Bienne supprimera quinze places de parc à la rue de Morat

A Bienne, l’aménagement actuel de la rue de Morat entre la rue des Marchandises et la rue Alexander-Schöni présente un déficit de sécurité important. En cause, la présence d’un point de conflit entre automobiles en stationnement et mobilité douce. Le Conseil municipal a donc décidé de remédier à ce problème en sécurisant la piste cyclable. Pour ce faire, quinze places de stationnement seront supprimées. L’espace ainsi libéré permettra aussi d’augmenter l’attractivité du centre-ville par la mise à disposition d’un espace de rue revalorisé. Il permettra enfin de planter trois nouveaux arbres et de perméabiliser le sol afin de contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur et d’améliorer l’écoulement des eaux notamment lors de fortes pluies.

Quant aux places de parcs supprimées, c’est le parking du Palais des Congrès situé à proximité immédiate qui les remplacera. Ces quinze places représentent moins de 2% de l’offre en stationnement public dans le secteur. Les travaux se dérouleront au printemps 2023, afin que ce nouvel espace puisse être investi dès l’arrivée des beaux jours.

A noter que cette mesure d’infrastructure contribuera également à renforcer l’attractivité de l’itinéraire cyclable direct reliant Nidau au centre-ville de Bienne. /comm-ami