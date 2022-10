Les aînés au cœur d’un forum à Tramelan

« Agir pour le bien-être de nos aînés ». C’est le thème du forum du 3ème âge qui a lieu mercredi soir au CIP à Tramelan. Il est organisé depuis plusieurs années par la commission 3ème âge de Jura bernois.Bienne. Les communes sont invitées à y participer, car ce sont en effet elles qui sont en charge de la politique du troisième âge. Une démarche de plus en plus importante, lorsque l’on sait que nos aînés sont de plus en plus nombreux et vivent de plus en plus longtemps. La rencontre a notamment pour but de réfléchir aux futures activités à mettre en place ces prochaines années comme nous l’a expliqué André Rothenbühler, Directeur de Jura bernois.Bienne.