Une première conférence pour le personnel des EJC

C’est une première qui se déroule mercredi soir à Sonceboz. Une conférence qui est destinée aux collaboratrices et collaborateurs des écoles à journée continue de la partie francophone du canton de Berne. Près d’une centaine d’entre eux se sont inscrits pour y participer. La thématique de cette première édition sera la communication entre les parents et les professionnelles des EJC ou comment construire des liens. La manifestation est organisée par la CODEJC, la Conférence des directrices et directeurs des EJC de la partie francophone du canton de Berne. Pour sa secrétaire Djamila Bartlomé, la mise en place d’un tel événement répondait à un réel besoin et a avant tout pour objectifs de créer des liens :