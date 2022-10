Perrefitte : une pétition pour continuer à aller à l'école à Moutier

A Perrefitte, ils sont 210 à soutenir le maintien des élèves du secondaire 1 à l’école secondaire de Moutier. La pétition lancée le 23 septembre a rencontré un large succès auprès de la population qui ne souhaite pas que les enfants doivent se déplacer à Grandval pour suivre leurs cours. Selon les pétitionnaires, plus de 90% des familles ayant des enfants en âge de scolarité sont d’accord avec les arguments avancés dans le texte. Les signataires demandent aux autorités communales de trouver un accord intercantonal pour maintenir la scolarisation de leurs enfants à l’école secondaire de Moutier lorsque la cité prévôtoise quittera Berne pour le Jura.

La pétition met principalement en avant les contraintes que représenterait le déplacement des élèves à Grandval, si une antenne de l’école secondaire de Malleray y était créée. L’un des principaux points de désaccord est le trajet. Cela représenterait 19 km de plus à parcourir par jour, ce qui rallongerait considérablement la durée de déplacement. Mais selon les pétitionnaires, c’est également une grande perte d’autonomie pour les jeunes qui ne pourraient plus aller à vélo ou à pied à l’école. Ce qui engendrerait une hausse des coûts puisque ces trajets nécessiteraient l’achat ou la location d’un bus scolaire pour la commune. Finalement les pétitionnaires relèvent que l’organisation avec les classes de Malleray serait complexe et qu’il est important, pour le bien-être des élèves, de pouvoir bénéficier d’une école de proximité. Les signataires demandent également que la commune de Perrefitte puisse choisir de manière individuelle son avenir en matière de scolarisation et ce, indépendamment du résultat des votations des autres communes du Cornet. Cette pétition munie de 210 signatures sera remise au Conseil communal vendredi à 18h. /comm-lyg