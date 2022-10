Sorti(e) de boîte : Tchaa

Au niveau de la production, le kombucha est brassé d’une façon similaire à la bière. La première étape consiste à faire fermenter du thé sucré et une mère de kombucha qui est composée d’une culture symbiotique de bactéries et de levures. Après quatre à six semaines, la boisson est infusée dans des cuves afin d’y ajouter certaines saveurs telles que du gingembre ou encore des damassons.