Seconde prolongation pour les travaux à Sornetan

Les travaux jouent les prolongations sur le tronçon reliant le bâtiment Saipran 38 jusqu’à l’amont du tunnel supérieur. Le Pichoux est fermé depuis le commencement des travaux de rénovation de la chaussée le 10 octobre dernier. Un itinéraire de déviation avait alors été mis en place par Bellelay et La Joux. Cette déviation se poursuivra donc jusqu’au vendredi 4 novembre 2022 à 7h00, annonce l'Office des ponts et chaussées du canton de Berne. « Les travaux de pose de revêtements routiers étant dépendants des conditions météorologiques, il est possible que les périodes de restrictions doivent être reportées ou modifiées à court terme », ajoute-t-il dans son communiqué de ce vendredi. /comm-cro