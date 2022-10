Michel Ory : « Il faut une heure solaire plus locale »

Des économies de bout de chandelle

L'un des objectifs du changement d'heure était de réaliser des économies d'énergie. L’objectif était d’aligner les heures d’activité avec le soleil et d’avoir moins recours à l'éclairage artificiel. Mais aujourd'hui, ces économies ne seraient que marginales et ne vaudraient plus la peine de changer d'heure deux fois par année. C'est en tout cas l'avis de l'astronome jurassien.