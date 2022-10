Extraits du registre des poursuites obtenables en ligne

Dès le 1e novembre 2022, les habitants du canton de Berne pourront obtenir des extraits du registre des poursuites et des faillites pour soi-même ou pour des tiers. Ils seront transmis uniquement en ligne sur une plateforme sécurisée, indique la Direction de l'intérieur et de la justice dans un communiqué. L’émolument pour l’extrait se fera tout d’abord par l’établissement d’une facture. Un formulaire de commande pour pouvoir payer par carte de crédit sera ensuite possible. /comm-aba