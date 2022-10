Factures salées pour les patinoires

Des factures de plus en plus salées pour les patinoires. Avec la hausse du prix de l’électricité, les sociétés locataires et propriétaires, ainsi que les communes font face à de larges augmentations des coûts.

A Moutier la hausse est particulièrement grande. Le prix du kilowattheure va grimper de 60% pour la période 2022-2023, soit une augmentation de 8’000 francs. Une hausse qui atteindra 100% l’année suivante et qui représente une augmentation de 18'000 francs. La question aujourd’hui, c’est de savoir comment absorber cette hausse des coûts. Le président du conseil d’administration de Prévôglace SA Jacques Stalder ne veut pas que tout revienne à la charge des sociétés locataires. Ainsi il a démarré les discussions avec les autorités de Moutier pour trouver une solution :