La troisième tranche des impôts bientôt dans les boîtes aux lettres

Ce n’est pas forcément une nouvelle qui fait plaisir, mais la troisième tranche des impôts va bientôt arriver dans les boîtes aux lettres. L’Intendance des impôts du canton de Berne envoie ces jours près de 600'000 bordereaux d’imposition pour la troisième tranche 2022 des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune. Ils portent sur un montant total de plus de 2,6 milliards de francs. Cette troisième tranche est à régler d’ici le 20 décembre. / comm-sbo