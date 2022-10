Parler du racisme dans le sport pour le combattre

Une fois par saison dans le football, une à deux fois par an dans le basketball et il ne semblerait jamais dans le hockey sur glace. Ce sont les moyennes du nombre d’incidents racistes des trois sports très pratiqués en Suisse et dans l’Arc jurassien. On aurait pu inclure également le volleyball, mais les deux équipes de la région, le NUC et le Volleyball Franches-Montagnes, n’ont aucune joueuse de couleur cette saison. C’est en partant d’une affaire de racisme dans le monde du basket, que Lydiane Guenat s’est posé cette question : y a-t-il du racisme de couleur dans le sport en Suisse ? Nous sommes allés à la rencontre de différents acteurs du monde du sport, dans l’Arc jurassien pour éclaircir la situation :