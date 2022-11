Un nouveau hangar pour la voirie de Moutier

Les activités de stockage du Service des travaux publics de Moutier bénéficieront d'un nouvel écrin. Le Conseil de ville a accepté lundi soir un crédit de 880'000 francs pour la construction d'un hangar métallique aux Evalins, sur un terrain déjà propriété de la commune. A l'heure actuelle, la voirie occupe des locaux situés dans les anciens abattoirs de Moutier, à la rue de Soleure. Le bâtiment a déjà été modifié, avec l'ajout de garages et d'un local pour les jardiniers. Il n'est toutefois pas adapté, ont insisté les autorités dans leur message destiné aux élus. Et d'évoquer des problèmes d'accessibilité, une hauteur sous-toiture insuffisante, ainsi qu'une porte de garage qui ne correspond pas à la taille des véhicules. S'agissant du stockage, le manque de place oblige déjà la commune à louer d'autres espaces dans l'ancienne halle aux marchandises des CFF, site qui accueille également la déchetterie. « Cette seule location nous coûte 40’000 francs par an. Construire un nouveau hangar, c’est se débarrasser de cette dépense », a argumenté le conseiller municipal en charge du dossier, Valentin Zuber.





Terrain pollué

Le projet se veut extensible. Aussi, à terme, toutes les activités du service pourrait être déplacées aux Evalins, ce qui libérerait de précieux espaces à la rue de Soleure en vue d'un éventuel projet économique. Reste que de nombreuses questions ont été posées lundi soir. René Wahli (Interface) s'est notamment inquiété du site retenu pour la construction. « Un terrain pollué, tout proche de l’ancienne décharge de la Roche-Hüsli, et où les possibilités d’extension sont limitées », a-t-il déclaré. Un argument réfuté par le Conseil municipal, qui estime que la zone est précisément idéale pour des activités de stockage. Et en attendant l'important projet d'assainissement de la décharge. Quant à l'actuelle déchetterie de la halle aux marchandises, condamnée par l'acceptation de ce projet, elle sera remplacée par un ou deux points de collecte en ville. Une solution transitoire toutefois, l'aménagement d'une véritable déchetterie pour Moutier et ses communes voisines étant en gestation.





Vendra, vendra pas ?

Autre décision prise lundi soir : la ville de Moutier étudiera l’opportunité de vendre son réseau électrique. Le Conseil de ville a accepté une motion du Centre qui demande l’établissement d’un rapport sur les avantages et inconvénients d’une telle opération. La démarche est urgemment motivée par l’évolution imprévisible du marché de l’électricité, également par les difficultés financières de la ville. Mais tout le monde n’est pas d’accord, à commencer par Mathieu Houmard, membre du PSA. Pour lui, la possession d'un réseau est un avantage pour la ville de Moutier. Il rappelle aussi qu'une vingtaine de personnes sont employées dans ce secteur.