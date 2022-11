Main tendue en direction des jeunes

L’avenir peut faire peur et notamment aux jeunes. Dans un contexte mondial anxiogène, Tel 143 et psy.ch veulent les encourager à demander de l’aide. La Main Tendue Nord-Ouest et le guide de la santé psychique dans le canton de Berne mènent donc la campagne « L’avenir ? c’est sûr ! » depuis le 31 octobre et jusqu’à la mi-décembre sur le territoire bernois. La Main Tendue Nord-Ouest reçoit aussi les appels du Jura et de Neuchâtel. Le contexte global est tel que les appels ont fortement augmenté à Tel 143. Son directeur Christophe Amstutz note que comparé à l'année passée, ce sont 700 coups de téléphone supplémentaires qui ont déjà été reçus à la fin du mois d'octobre. Il explique pourquoi ce sont les jeunes qui sont visés par cette campagne :