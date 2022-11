Paquets de Noël à nouveau recherchés pour les pays de l’Est

Le but : venir en aide aux personnes en difficultés dans les pays de l’Est. Cette année encore, l’action « Paquets de Noël » recherche des dons. L’an dernier, 100'000 personnes en Albanie, Bulgarie, Moldavie, Roumanie, Serbie, Biélorussie et Ukraine ont reçu un paquet avant la fête de Noël, explique mardi l’association dans un communiqué. Sur place, la situation reste précaire, poursuit-elle, évoquant les effets de la pandémie, la perte de nombreux emplois, l’augmentation des prix et les aides étatiques réduites au minimum. Coordonnée par quatre œuvres d’entraide chrétiennes, l’action organise des récoltes de dons à travers toute la Suisse. Dans la région, c’est à la Coop de Reconvilier que les personnes intéressées pourront amener des « cadeaux » les 11 et 12 novembre, mais aussi au domicile de Daniel et Violette Geiser (Les Vies 15, Loveresse) ainsi qu’à l’Eglise évangélique mennonite de Tavannes jusqu’au 21. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l’action. /comm-amo