Le PS tramelot veut conserver ses acquis

Les défis ne manquent en tout cas pas à en croire le PS. Qendrersa Koquinaj-Coçaj, elle-même en charge de l’instruction publique et de la cutlure, souhaite par exemple donner une plus grande visibilité aux acteurs culturels. Mais ce qui semble préoccuper davantage les socialistes, ce sont les défis liés à l’énergie. « Nous voulons faire de Tramelan une figure de proue de la transition énergétique », explique, à ce titre, le président de la section tramelote Vincent Vaucher. André Ducommun, conseiller municipal sortant, aborde dans le même sens en disant vouloir faire du village une « cité de l’énergie » et de prendre pour exemple la réalisation du toit de la patinoire avec des panneaux photovoltaïques. « Tramelan doit se préparer à tous les scénarios et anticiper l’événement », conclue enfin Hervé Gullotti. /amo