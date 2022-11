Les lampadaires vont être éteints à St-Imier et Valbirse

L’éclairage public sera désormais éteint une partie de la nuit à St-Imier et Valbirse. Les autorités des deux localités du Jura bernois l’ont annoncé dans des communiqués mercredi matin. Le Conseil municipal imérien a pris cette décision mardi lors de sa séance. La mesure entre en vigueur dans la nuit du 2 au 3 novembre. L’extinction des feux est prévue de minuit à 6 heures du matin. La population peut s’exprimer à propos de ces mesures d’économie d’énergie à l’adresse email suivante : economies.energie@saint-imier.ch.

A Valbirse, les candélabres situés le long des rues communales seront éteints entre 0h30 et 5h30. Il se pourrait toutefois, pour des raisons techniques, que l’un ou l’autre lampadaire ne puisse pas être éteint. La mise en œuvre de cette extinction nocturne aura lieu durant la semaine du 21 novembre. La route cantonale restera, elle, éclairée.

Les autorités de Valbirse indiquent également qu’elles renoncent cette année à installer des illuminations électriques de Noël dans l’espace public. Les sapins seront tout de même décorés mais sans guirlande lumineuse. A noter encore que plusieurs mesures concernent les services communaux et les collaborateurs comme l’extinction des ordinateurs lors d’une absence de plus de 30 minutes, la pose d’interrupteurs aux endroits stratégiques ou encore le réglage des détecteurs de mouvement et de présence. /comm-sbo