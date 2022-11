Un film pour briser le tabou autour du suicide

L'association Résiste veut encourager le dialogue et le lien, pour réduire le nombre de suicides. Le réseau interjurassien met sur pied des actions de prévention du suicide depuis 2004. Il proposera les 8 et 9 novembre la projection du film lituanien « I’ll stand by you » à Cinémont à Delémont et au Cinoche à Moutier. Ce documentaire raconte l'histoire d'une psychologue et d'une policière qui font du porte-à-porte pour aider les plus solitaires et prouver que la prévention du suicide peut être efficace. « Le film montre qu’il faut dire stop à l’isolement, stop à l’indifférence, explique Daniel Affolter, vice-président de Résiste. On peut prendre quelques instants pour discuter avec une personne, l'aider et l'orienter afin d’éviter des drames. »