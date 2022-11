Plantation d’une haie-corridor pour les chauves-souris à Bellelay

Des haies pour les chauves-souris. Afin d’aider une colonie d’oreillards bruns (une sympathique espèce de chauve-souris aux longues oreilles) à guider leur déplacement nocturne, le centre de coordination ouest soutenu par le canton de Berne et BirdLife a planté une haie-corridor les 2 et 3 novembre prochains. Ces volatiles se déplacent la nuit en utilisant un sonar, ainsi ils ont besoin de structures pour se guider. La création de ce corridor végétal de près de 170 m au milieu d’un champ jouera le rôle de pont entre le domicile de ces créatures nocturnes et leur terrain de chasse forestier. Les haies et allées d’arbres seront utilisées par ces dernières pour effectuer leurs trajets en direction de la forêt. De grandes zones ouvertes, comme les champs, constituent pour elles un « désert » infranchissable les obligeant parfois à faire de grands détours, explique le communiqué.

Cette haie profitera également à de nombreuses autres espèces, dont les oiseaux notamment. /comm-cro