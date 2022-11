Une offre pour « pousser les habitants à découvrir la région »

« Les habitants doivent redécouvrir la région ». C’est l'avis de Lorenz Schläfli qui a lancé, avec deux autres compères, une offre nouvelle pour inviter la population de la région Bienne, Jura et Trois-Lacs à prendre part à différentes activités près de chez elle. « Deux pour un », c'est son nom. Ce concept existe déjà depuis plusieurs années en Suisse alémanique. Il s'agit d'un carnet de bons qui offre à son détenteur la possibilité d'inviter une personne supplémentaire pour bénéficier de la même prestation. Restaurants, théâtres et mêmes caves font notamment partie de cette offre.

Bien que l’idée soit de couvrir la région « Bienne, Jura et Trois-Lacs », on remarque surtout à l’heure actuelle que c’est le Seeland qui est à l’honneur. « Une question de temps », explique Lorenz Schläfli, qui indique avoir débuté la recherche de partenaires en septembre. L’habitant d’Ipsach promet, pour l’an prochain, d’inclure davantage d’offres dans le Jura bernois. Car convaincre restaurateurs et autres professionnels à offrir des réductions n’est pas compliqué. Et ce, même après deux années de pandémie où de nombreuses activités ont été mises à l’arrêt. « Les gens de la région sont ouverts à la nouveauté et font preuve d’innovation », détaille Lorenz Schläfli qui souligne encore que les clients, eux, dépensent désormais davantage. /amo