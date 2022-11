« Moutier à venir » veut faire primer les intérêts de la ville

Plan d'économies conséquent



C'est là le trait d'union entre tous les candidats de Moutier à venir : mettre en place une politique budgétaire rigoureuse, rationnelle et efficace. Comme l'a souligné Jean-Guy Berberat à ce propos, la ville ne doit pas viser seulement l'équilibre financier, mais des résultats positifs. Pour le mouvement, cela passera forcément par une gouvernance transparente et un plan d'économies conséquent et cohérent.



Quant au transfert de Moutier dans le canton du Jura, tout le monde s'accorde sur le fait que les promesses jurassiennes devront être tenues. Le processus suit son cours et devra faire l'objet d'une surveillance sérieuse. A ce propos, la méfiance est de mise chez certains candidats connus pour leur positionnement antiséparatiste. D'autres appellent de leur voeu l'instauration d'un climat sain et constructif entre les cantons du Jura et de Berne, aussi entre Moutier et les communes qui l'entourent. Dans un esprit de « changer pour un mieux », selon les termes utilisés par Benoit Marchand.







L'UDC mise sur l'exécutif



Au vu de la présence de certains de ses sympathisants sur la liste Moutier à venir, l'UDC prévôtoise a profité de la conférence de presse de vendredi matin pour présenter sa propre liste destinée uniquement au Conseil municipal. On retrouve parmi les quatre candidats en lice les deux sortants, Suzanne Kohler et Marc Tobler. Ce dernier l'a déclaré sans détour : « Je reste très déçu du résultat du vote du 28 mars 2021 en faveur d’un transfert de Moutier dans le canton du Jura. Mais c’est désormais derrière. En tant que responsable des finances de la ville, je ne pouvais pas quitter le bateau alors que les travaux d’assainissement ont à peine débuté. Moutier, c’est ma ville, j’y suis né. »