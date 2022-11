La santé psychique en balade

Une balade pour parler santé psychique. Santé bernoise, InfoQuartier Boujean et les associations Vivre ensemble et InterNido organisent ce samedi de 14h à 17h une rencontre pour les parents et proches de jeunes sur le sujet « prendre soin de sa santé psychique et de celle des enfants ». Elle proposera un cadre de discussions entre proches, mais aussi avec des professionnels autour des différentes thématiques comme bouger et se détendre, demander de l’aide et faire face aux difficultés. Pour toucher un public le plus large possible, les activités seront disponibles en plusieurs langues : en allemand et en français bien entendu, mais aussi en ukrainien, en arabe, en espagnol et en farsi, explique André Huegi, conseiller spécialisé en promotion de la santé et prévention à Santé bernoise :