De la viande au menu du NMB

Les abattoirs municipaux ont été construits en 1877, sur demande de la Ville de Bienne dans le but de répondre à la demande croissante de viande. Ils ont vécu de belles années, notamment au cours du 20e siècle, pendant la période de haute conjoncture de l’après-guerre, voyant le nombre d’abattages augmenter. Mais face au nombre croissant d’installations de la grande distribution, les autorités seelandaises ont décidé de ne plus investir dans l’abattoirs biennois dans les années 1980. Malgré la résistance et la colère des agriculteurs de la région et des bouchers, les abattoirs municipaux ont fermé leurs portes le 27 octobre 1992. Une perte pour les habitants de la région, car ils ont créé de nombreux emplois et permettaient également aux producteurs de Bienne, mais aussi de tout le Seeland et du Jura bernois de bénéficier d’abattoirs de proximité, explique Florian Eitel. Leur histoire est donc un peu particulière et importante pour la Ville de Bienne et pour la région :