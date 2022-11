Un livre pour découvrir quelques trésors de l’Arc jurassien

Les auteurs de l’ouvrage, les journalistes Monique Chevalley et Jean-Louis Clade, accompagnés des photographes Franz-Xavier Leugger et Jack Varlet, ont joui d’une liberté relative pour choisir les sites d’intérêt devant y figurer. Parmi les quelques contraintes, une certaine parité entre la Suisse et la France devait être respectée. Ainsi, ce sont 51 lieux du côté helvétiques et 50 sur le versant français qui apparaissent couchés sur les plus de 200 pages.





Des identités complexes

L’éditeur du livre, Emmanuel Vandelle, a souligné la nature « compliquée » de l’Arc jurassien, une région transfrontalière, donc au sein de laquelle la mobilité est limitée, et qui repose sur une montagne avec des vallées et des vallons très différents les uns des autres, y compris au sein du même pays. En somme l’Arc jurassien est une montagne morcelée par des identités. « On peut parler d’une frontière coupure, ayant coupé les esprits et les populations au fil des siècles », explique-t-il. Et d’ajouter qu’un livre comme celui-ci créer un effet couture pour transcender les difficultés identitaires. C’est in fine un outil de communication qui permettra à ses habitants de mieux connaître certaines pépites sises sur leur territoire. /dsa