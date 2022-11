Un parcours didactique pour les éoliennes du Peuchapatte

Un nouveau parcours didactique va voir le jour à Muriaux. Il vise à présenter de manière ludique le parc éolien du Peuchapatte. Au total 5 panneaux en matière recyclable sont prévus. Ils devraient être installés au printemps prochain et sont destinés aux grands comme aux petits. Le projet est porté par le groupe Alpiq – qui exploite le parc éolien – et est mené en collaboration avec la commune de Muriaux et le canton du Jura. Le parcours didactique abordera plusieurs thèmes comme le vent, l’énergie éolienne ou encore la région des éolien des Franches-Montagnes. Il se voudra également ludique et original. Raynald Golay, Asset Manager chez Alpiq, estime que le moment était venu de proposer cette nouveauté dans la mesure où le parc éolien est exploité depuis 2011 et que les alentours sont très fréquentés. Il précise également que le canton du Jura a modifié les chemins de randonnée pour qu’ils passent également par le futur parcours didactique. Raynald Golay indique encore que l’idée de cette infrastructure vise aussi à présenter l’éolien « de manière ludique et sympathique ». /ami-fco