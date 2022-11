Valbirse : le PLR propose des réponses pour les écoles

Le PLR veut apporter des réponses à la population de Valbirse. Le parti libéral-radical du Bas de l’Orval informe ce dimanche qu’il a mis sur pied un forum de questions et de réponses dans le but d’informer la population sur le projet d’amélioration des structures scolaires et extrascolaires, dont le crédit est soumis au vote le 27 novembre. Dans son communiqué, le parti se dit choqué que le recours d’une seule personne ait induit l’annulation des séances d’informations des autorités au sujet de ce crédit de 13 millions de francs pour les bâtiments scolaires. Le PLR indique que le but n’est pas de défendre une opinion ou le projet, mais de permettre à tout un chacun de pouvoir se forger sa propre opinion en disposant d’un maximum d’informations. Le forum peut être alimenté par tous ici. /comm-lyg