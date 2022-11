Page de vie : Franz Tschannen

Notre chronique Page de vie navigue ce lundi entre histoire et partage. Rencontre, pour l'occasion avec Franz Tschannen, un agriculteur à la retraite de 78 ans qui vit dans une maison historique à l'entrée du village de Renan depuis sa plus tendre enfance. Dans cette gigantesque ferme, surnommée « Le Bâtiment », il y accueille, avec son épouse Alice, des hôtes pour des séjours aux saveurs campagnardes et chargés d’histoire. Franz Tschannen est lié à ce lieu puisqu'il y a passé presque toute sa vie, sauf les premières pages qu’il a inscrites au bord du Lac des Quatre Cantons :