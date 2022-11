La coopération police-armée fonctionne bien, mais peut être améliorée

Les autorités du canton de Berne tirent un bilan positif de l’exercice de crise conjoint de la police et de l’armée. « Fides », de son nom, s’est tenu du 15 au 19 août 2022 dans la ville de Berne et ses environs. Dans ce scénario fictif, la Police cantonale bernoise devait confier certaines de ses missions aux militaires dans un contexte d’attaques terroristes. Le but principal était d’exercer la collaboration entre les forces civiles et militaires. Les premières analyses ont démontré que l’entente entre les deux institutions était bonne. La communication entre les deux états-majors doit toutefois encore s’améliorer, indique la Direction de la sécurité dans son communiqué publié ce mardi. /comm-aba