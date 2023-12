La police met en garde face à des agressions homophobes

Des homosexuels sont la cible d'agressions d'un nouveau type. La police cantonale bernoise lance un appel à témoins et met en garde face à un nouveau phénomène observé dans plusieurs cantons et même hors des frontières. L’alerte a été lancée par la police vaudoise et relayée par la police cantonale bernoise ce vendredi via un communiqué. Ce dernier relate un mode opératoire particulier. Les auteurs prennent contact avec des hommes sur des sites de rencontre homosexuels tels que romeo.com ou hunqz.com et fixent un rendez-vous au domicile des victimes. Dans la plupart des cas, le malfrat propose des massages durant lesquels il drogue, puis détrousse sa victime avant de prendre la fuite. Le tout en utilisant un faux profil et une fausse identité.

Un cas dans la région

Le 7 novembre dernier, un homme a raconté à la police s’être fait droguer et dépouiller après un rendez-vous convenu avec un autre homme à Berne. Il avait rencontré son agresseur sur la plateforme romeo.com et devaient se rencontrer pour un massage. Une enquête est actuellement en cours. Plusieurs cas ont aussi été recensés dans les cantons de Vaud, de Bâle-Campagne, de Genève, de Zoug et de Berne. L’Allemagne et l’Autriche ont aussi été touchées.

La police lance un appel à témoins purs tenter d’éclaircir ce phénomène. Toutes personnes ayant été en contact avec un profil suspect ou ayant été victimes de ces derniers sont priées de s’adresser au 031 303 26 31. /comm-the