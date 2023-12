La police bernoise arrête sept personnes dans l'affaire de vol de données

Sept personnes impliquées dans le vol de données qui a touché la police cantonale bernoise cet été ont été identifiées. De plus amples investigations sont en cours.

Sept prévenus ont été identifiés et interrogés, ont annoncé mercredi la police cantonale bernoise et le Ministère public. Des perquisitions ont été menées en octobre dans les cantons de Fribourg, Genève et Vaud. Différents supports de traces numériques, tels que des appareils TED et mobiles, ont été saisis.

L'affaire avait été rendue publique en août : des inconnus avaient eu accès aux noms, prénoms et numéros de téléphone des 2800 collaborateurs de la police cantonale bernoise. Ils avaient exploité une faille de sécurité dans l'application « Mobilelron » installée sur les smartphones.

Le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) avait informé la police bernoise le 21 juillet de la faille. Le problème a été rapidement résolu mais les informations avaient déjà fuité. « MobileIron » est utilisée à l'échelle mondiale, permettant à des collaborateurs équipés de leur ordinateur portable sur le terrain de se connecter au serveur de l'employeur.

Des autorités à l'étranger ont aussi été victimes de ce genre d'attaques via les failles de « MobileIron », dont l'Etat norvégien. Plusieurs ministères de ce pays scandinave ont été piratés.

Selon l'état actuel des connaissances, les données piratées des utilisateurs bernois n'ont pas été transmises à des tiers. /ATS