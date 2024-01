La neige a surpris les conducteurs dans la région

La neige a surpris plusieurs conducteurs dans la région. Entre dimanche 20h et ce lundi vers 10h30, treize accidents de la circulation ont été recensés par la police cantonale bernoise dans le Jura bernois, à Bienne et le Seeland. Ils ont notamment eu lieu sur l’A16, en différents endroits à Péry, Moutier ou encore dans la galerie de La Heutte. Des incidents se sont également produits sur la route du côté de Bienne et Port ainsi que l’A6 vers Lyss Nord. Ces accidents étaient pour la plupart sans gravité et n’ont pas provoqué de perturbation du trafic.

L’un d’eux a toutefois nécessité l’intervention de la police et d’une ambulance ce lundi vers 7h sur le tronçon entre Orvin et Lamboing. Un véhicule a effectué une sortie de route à la hauteur du terrain de football et a embouti un poteau électrique. Le blessé a été transporté à l’hôpital, ses jours ne sont pas en danger nous a indiqué la police cantonale bernoise. Une enquête a été ouverte. /rme-sbo