Ouverture d’un portail de dépôt de plaintes en ligne contre la cybercriminalité

La cybercriminalité pourra bientôt être dénoncée via une plateforme en ligne dans le canton. La Police cantonale bernoise annonce ce mardi qu’à compter du 22 janvier, il sera possible de déposer plainte sur le portail Suisse ePolice pour des infractions telles que de la marchandise non-livrée, des shops en ligne frauduleux, l’utilisation frauduleuse de l’identité d’un tiers ou encore des fausses annonces immobilières.

Suisse ePolice est déjà en place depuis 2013 et permet aux personnes lésées d’annoncer des vols, des dommages à la propriété et la perte de plaques d’immatriculation. L’ouverture du nouvel onglet fait suite à l’augmentation des cas de cybercriminalité. La police précise cependant qu’il est toujours possible de se rendre au poste pour porter plainte. /comm-edr