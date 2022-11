Le spécialiste de la Matinale : finances

Quand on arrive dans la vie active il faut commencer de gérer pleins de nouvelles choses, comme par exemple les premiers salaires. Que ça soit comme apprenti ou nouvel employé, notre spécialiste Melvin Plumez, livre ici les choses à faire et les éléments à prendre en compte pour bien gérer l’argent et ne pas se retrouver avec de mauvaises surprises. Vous pouvez calculer vos impôts ici.